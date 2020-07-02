دونالد ترامب: سنحصل قريباً على ثلاثة لقاحات جيدة ضد فيروس (كورونا)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مساء اليوم الخميس: إنه متفائل بالإعلان قريبا عن لقاح فعال ضد فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأضاف في حفل أقيم في البيت الأبيض: أن "هناك ثلاثة أدوية مرشحة لأن تكون لقاحا لفيروس (كورونا)، وهي جيدة بشكل خاص واللقاحات الثلاثة جيدة حقا ونعتقد أننا سنحصل عليها قريبا".



من جهته أعلن مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، فرانسيس كولينز عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس (كورونا) المستجد في نهاية 2020.



وأوضح كولينز أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطن