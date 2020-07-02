شؤون فلسطينية

أبو نعيم: توقعات بوصول 2000 مواطن عبر معبر رفح خلال الفترة المقبلة

أبو نعيم: توقعات بوصول 2000 مواطن عبر معبر رفح خلال الفترة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم الخميس، اجتماعاً لخلية الأزمة بالوزارة لمواجهة فيروس (كورونا)، في مقر العمليات المركزية غرب مدينة غزة.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بإجراءات مواجهة الفيروس في القطاع، والخطوات المقرر اتخاذها في ضوء الوصول المتوقع لأعداد من العالقين عبر معبر رفح البري، خلال الفترة المقبلة.

وقدّم العميد فايق المبحوح، رئيس خلية الأزمة، شرحاً مفصلاً وتقييمياً لكافة الإجراءات والتدابير التي تم العمل بها خلال المرحلة السابقة، فيما يخص مواجهة الجائحة.

كما قدّمت المباحث العامة بالشرطة تقريرها حول مدى التزام المنشآت العامة والخاصة، بإجراءات الوقاية والسلامة، كالشاليهات، والمقاهي، وصالات الأفراح، والمولات والمراكز التجارية، والاستراحات على شاطئ البحر والأندية الرياضية، ورياض الأطفال، والمراكز التدريبية.
 
بدوره، أكد أبو نعيم على استمرار العمل وفق خطة الطوارئ لمواجهة جائحة (كورونا)، وضرورة التزام المواطنين والجهات ذات العلاقة بكافة الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها، في سبيل الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول قرابة ألفي مواطن عالق من الدول الأخرى عبر معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة، ما يتطلب رفع مستوى الاحتياط للتعامل مع هذا المستجد، لاسيما في ظل استمرار انتشار خارطة الوباء في الدول المجاورة.

وناقش الحضور، ترتيبات إدخال العالقين المتوقع وصولهم، وتجهيزات مراكز الحجر الصحي المخصصة لاستضافتهم، وإعادة تأهيلها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

كما ناقشوا التجهيزات الجارية لإنشاء مركز حجر صحي جديد وسط قطاع غزة يتضمن غرف متنقلة، والمواصفات والمعايير الصحية والفنية لاستيعاب المواطنين في فترة الحجر الصحي الاحترازي؛ مع الاستفادة من الملاحظات خلال الفترة الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة آليات عمل حاجز بيت حانون في استقبال المواطنين القادمين من الأراضي المحتلة خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى إعادة تأهيل وصيانة مركزي الحجر الصحي في محافظتي الشمال ورفح، بما يتناسب مع استقبال المواطنين القادمين المتوقع وصولهم خلال الفترة القادمة.
 
وأشار اللواء أبو نعيم إلى أن فريقاً مؤلفاً من 500 ضباطاً وعناصراً من الشرطة أنهوا دورة تدريبية مُتخصصة في إجراءات السلامة والوقاية، والتعامل الأمثل داخل مراكز الحجر الصحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد أن هذا الفريق سيكون مُكلفاً بشكل ثابت بمهام تقديم الخدمة داخل مراكز الحجر الصحي؛ نظراً لاكتسابه الخبرة عبر عمله خلال الشهور الماضية في هذا الشأن؛ ولضمان تحقيق الحماية والسلامة للعاملين والمواطنين على حد سواء.

وتم اختيار هذا الفريق وفق معايير وضوابط خاصة؛ تلافياً للوقوع في الأخطاء، حيث تم تزويده بكافة الاحتياجات اللازمة بما يمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه، ووفق المعايير المهنية والصحية.




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