دولي

(يديعوت أحرونوت): مواجهة حادة بين نتنياهو وغانتس.. ووزراء (أزرق أبيض) يهددون بالتوجه للانتخابات

(يديعوت أحرونوت): مواجهة حادة بين نتنياهو وغانتس.. ووزراء (أزرق أبيض) يهددون بالتوجه للانتخابات
غانتس ونتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الخميس أن مواجهة حادة حدثت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس.

وأضافت الصحيفة: أنه قبيل إقرار قيود جديدة بعد تفشي فيروس (كورونا)، انسحب نتنياهو من الجلسة وهدد وزراء (أزرق أبيض) بالتوجه للانتخابات.

ووفق صحيفة (معاريف) فإنه بعد المواجهة الحادة في كابينت (كورونا)، أعلن نتنياهو أنه سيدلي ببيان لوسائل الإعلام الساعة 20:30.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد عقدت الحكومة الإسرائيلية، اجتماعاً عاجلاً في ضوء الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يكشف عن هيئة استخبارات تعمل خلال &#34;المعارك&#34;

الجيش الإسرائيلي يكشف عن هيئة استخبارات تعمل خلال "المعارك"

&#34;الصحة العالمية: نستبعد وجود إصابات غير مكتشفة كثيرة بفيروس (كورونا) بأفريقيا

"الصحة العالمية: نستبعد وجود إصابات غير مكتشفة كثيرة بفيروس (كورونا) بأفريقيا

&#34;المالية الإسرائيلية&#34; تُعد ميزانية تشمل تقليصات في القطاع العام

"المالية الإسرائيلية" تُعد ميزانية تشمل تقليصات في القطاع العام

سفير روسي: تعديل الدستور سيضع حداً للمحاولات الخارجية لاقتطاع أجزاء من روسيا

سفير روسي: تعديل الدستور سيضع حداً للمحاولات الخارجية لاقتطاع أجزاء من روسيا

طهران تكشف عن وقوع حادث في محطة (نطنز) النووية

طهران تكشف عن وقوع حادث في محطة (نطنز) النووية

الهند: الإصابات بـ (كورونا) تتجاوز 600 ألف

الهند: الإصابات بـ (كورونا) تتجاوز 600 ألف

أكثر من 900 إصابة بإسرائيل منذ الأمس.. (كبينت) ينعقد اليوم لفرض قيود جديدة

أكثر من 900 إصابة بإسرائيل منذ الأمس.. (كبينت) ينعقد اليوم لفرض قيود جديدة

إحصائيات فيروس (كورونا) وخطة الضم الشغل الشاغل للمواقع الإسرائيلية

إحصائيات فيروس (كورونا) وخطة الضم الشغل الشاغل للمواقع الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة

محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة

قيادي فلسطيني: مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

قيادي فلسطيني: مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية

محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية

بتوجيهات من المحافظ.. قائد منطقة محافظة سلفيت يترأس اجتماعاً لرؤساء الهيئات المحلية

بتوجيهات من المحافظ.. قائد منطقة محافظة سلفيت يترأس اجتماعاً لرؤساء الهيئات المحلية

محافظ جنين يصدر تعميماً بشأن القطاعات المسموح بها العمل خلال فترة الإغلاق

محافظ جنين يصدر تعميماً بشأن القطاعات المسموح بها العمل خلال فترة الإغلاق

فدا يرحب بالمواقف الوحدوية بين حركتي فتح وحماس

فدا يرحب بالمواقف الوحدوية بين حركتي فتح وحماس

الشعبية: الحرب الإسرائيلية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها

الشعبية: الحرب الإسرائيلية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها

قلقيلية: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) لمواطنيْن من بلدة حجة

قلقيلية: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) لمواطنيْن من بلدة حجة

منوعات

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في &#34;أبي فوق الشجرة&#34;؟

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في "أبي فوق الشجرة"؟

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

عربي

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم