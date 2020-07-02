(يديعوت أحرونوت): مواجهة حادة بين نتنياهو وغانتس.. ووزراء (أزرق أبيض) يهددون بالتوجه للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الخميس أن مواجهة حادة حدثت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس.
وأضافت الصحيفة: أنه قبيل إقرار قيود جديدة بعد تفشي فيروس (كورونا)، انسحب نتنياهو من الجلسة وهدد وزراء (أزرق أبيض) بالتوجه للانتخابات.
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الخميس أن مواجهة حادة حدثت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس.
وأضافت الصحيفة: أنه قبيل إقرار قيود جديدة بعد تفشي فيروس (كورونا)، انسحب نتنياهو من الجلسة وهدد وزراء (أزرق أبيض) بالتوجه للانتخابات.
ووفق صحيفة (معاريف) فإنه بعد المواجهة الحادة في كابينت (كورونا)، أعلن نتنياهو أنه سيدلي ببيان لوسائل الإعلام الساعة 20:30.
ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد عقدت الحكومة الإسرائيلية، اجتماعاً عاجلاً في ضوء الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا).
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