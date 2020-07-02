(يديعوت أحرونوت): مواجهة حادة بين نتنياهو وغانتس.. ووزراء (أزرق أبيض) يهددون بالتوجه للانتخابات





ووفق صحيفة (معاريف) فإنه بعد المواجهة الحادة في كابينت (كورونا)، أعلن نتنياهو أنه سيدلي ببيان لوسائل الإعلام الساعة 20:30.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فقد عقدت الحكومة الإسرائيلية، اجتماعاً عاجلاً في ضوء الارتفاع الكبير في عدد المصابين بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الخميس أن مواجهة حادة حدثت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس.وأضافت الصحيفة: أنه قبيل إقرار قيود جديدة بعد تفشي فيروس (كورونا)، انسحب نتنياهو من الجلسة وهدد وزراء (أزرق أبيض) بالتوجه للانتخابات.