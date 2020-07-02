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محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة

محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة
جهاد أبو العسل
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل اليوم الخميس،  قراراً إداريا بإغلاق المحافظة إغلاقا شاملاً اعتباراً من صباح الجمعة ولمدة خمسة أيام.

وفيما يلي نص القرار: 

استناداً إلى المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وإلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة في حالة الطوارئ، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشان اختصاصات المحافظين، ونظام التشكيلات الإدارية رقم (1) لسنة 1966، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 1/7/2020 بإغلاق المحافظات الفلسطينية إغلاقا شاملا،نقرر ما يلي:

أولا : السماح للمحلات التالية، بالعمل من الساعه الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءا،وهذه المحلات هي:

1- المخابز، الصيدليات، السوبر ماركت.

2- محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع اللحوم والدواجن.

3- المراكز الطبيه، محطات الوقود.

ثانياً: التزام اصحاب المحلات التجارية المذكورة اعلاه بجميع اجراءات السلامه العامة اللازمة لحماية سلامتهم وسلامة عمالهم وموظفيهم ومراجعيهم، وترتيب شأن تنقلهم والتباعد فيما بينهم، ومنع الاكتظاظ، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات.

ثالثاً: يتم اغلاق المحلات التجارية المخالفة للبروتوكول الصحي العام لاجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل الشركات والمحال التجارية.

رابعاً: على كافة الدوائر والمؤسسات المعنية وذات العلاقة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

خامساً: يسري تنفيذ هذا القرار من صباح يوم الجمعة الموافق 3/7/2020 ولغاية صباح يوم الاربعاء الموافق 8/7/2020 .

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