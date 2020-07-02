الجيش الإسرائيلي يكشف عن هيئة استخبارات تعمل خلال "المعارك"





وتتميز هذه الوحدة بقدرتها على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل ودمج معلومات استخباراتية كثيرة ومن مصادر متنوعة، مثل: الاقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة واجهزة الاستشعار ومصادر انسانية في صورة شاملة وموحدة، تتلقاها القوات المقاتلة في وقت حقيقي خلال المعركة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويتيح هذا التشكيل للوحدات المقاتلة مواجهة التحديات في ساحة القتال الجديدة ومن تخطيط المناورة البرية بواسطة جهاز يحاك ساحة القتال.



وتفيد (مكان) أنه في إطار الخطة الخماسية الجديدة للجيش، تقرر أن يترأس قائد هذه الوحدة هيئة قتالية خاصة تجمع بين المستويين الاستخباراتي والقتالي.









رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن "وحدة 9900" في هيئة الاستخبارات، التي توفر للقوات المقاتلة صورة استخباراتية ومرئية لساحة القتال تتلقاها عن طريق الحواسب.