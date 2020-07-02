وزير الخارجية القطري لـ "هنية": مستمرون بتأييدنا لكل المساعي لاستعادة الوحدة الفلسطينية





كما بحث الوفد مع ال ثاني جهود حركة حماس ومساعيها في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، من أجل مواجهة مشاريع الاحتلال في الاستيطان والضمّ، ومخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى، وإنهاء الحصار والعدوان المستمر ضد فلسطين أرضاً وشعباً.



وثمن الوفد في الوقت ذاته، دور "دولة قطر الشقيقة"، أميراً وحكومة وشعباً، في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ومواقفها المشرّفة في التضامن مع فلسطين وتأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي على الانترنت.



بدوره، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، عن استمرار دولة قطر في موقفها ودورها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأييدها لكل المساعي من أجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.



وقد ضمَّ وفد حماس الإخوة أعضاء المكتب السياسي؛ د. موسى أبو مرزوق، وعزّت الرّشق، وماهر عبيد.



رام الله - دنيا الوطنأطلع وفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنيّة، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرّحمن آل ثاني. في العاصمة القطرية الدوحة، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.