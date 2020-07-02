شؤون فلسطينية

الصحة بغزة توضح سبب زيادة أيام الحجر الصحي لبعض المحجورين بالمستشفى التركي

الصحة بغزة توضح سبب زيادة أيام الحجر الصحي لبعض المحجورين بالمستشفى التركي
توضيحية
خاص دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، سبب قرارها القاضي بزيادة عدد أيام الحجر الصحي لبعض المحجورين في المستشفى التركي وسط مدينة غزة.

وقال رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة، إنه تقرر زيادة أيام الحجر الصحي الخاصة بفيروس (كورونا) لعدد من المحجورين صحياً في المستشفى التركي وذلك لعدم التزامهم بإجراءات الحجر.

وأضاف العبادلة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تقرر زيادة عدد أيام الحجر الصحي للمستضافين بالمستشفى التركي، بحيث لن يخرج أي شخص محجور بالمستشفى قبل تاريخ 15/7/2020". 


أخبار ذات صلة

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

فلسطين تسجل حصيلة يومية عالية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجل حصيلة يومية عالية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. تحريض &#34;سافر&#34; من اليمين الإسرائيلي ضد أيمن عودة

بعد مشاركته بمؤتمر فتح وحماس.. تحريض "سافر" من اليمين الإسرائيلي ضد أيمن عودة

أبو نعيم: توقعات بوصول 2000 مواطن عبر معبر رفح خلال الفترة المقبلة

أبو نعيم: توقعات بوصول 2000 مواطن عبر معبر رفح خلال الفترة المقبلة

مفوض عام (أونروا) يحذر من عجز مالي هائل تعاني منه الوكالة

مفوض عام (أونروا) يحذر من عجز مالي هائل تعاني منه الوكالة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

مكافحة الفساد واللجنة الأولمبية تتفقان على إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد بالأندية الرياضية

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

نابلس: دعوات لإقامة صلاة الجمعة في أراضٍ مهددة بالاستيلاء بعصيرة الشمالية

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

الزعنون: فلسطين والأردن بخندق المواجهة الأول لإفشال خطط الضم الإسرائيلية لأرضنا المحتلة

محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة

محافظ أريحا ينشر القرار الخاص بشأن إغلاق المحافظة

وزير الخارجية القطري لـ &#34;هنية&#34;: مستمرون بتأييدنا لكل المساعي لاستعادة الوحدة الفلسطينية

وزير الخارجية القطري لـ "هنية": مستمرون بتأييدنا لكل المساعي لاستعادة الوحدة الفلسطينية

قيادي فلسطيني: مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

قيادي فلسطيني: مؤتمر فتح وحماس بحاجة لبرنامج عمل فعلي لمجابهة مشاريع الاحتلال

محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية

محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية

منوعات

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في &#34;أبي فوق الشجرة&#34;؟

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في "أبي فوق الشجرة"؟

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

عربي

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر تسجل 894 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم