الصحة بغزة توضح سبب زيادة أيام الحجر الصحي لبعض المحجورين بالمستشفى التركي





وقال رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة، إنه تقرر زيادة أيام الحجر الصحي الخاصة بفيروس (كورونا) لعدد من المحجورين صحياً في المستشفى التركي وذلك لعدم التزامهم بإجراءات الحجر.





وأضاف العبادلة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تقرر زيادة عدد أيام الحجر الصحي للمستضافين بالمستشفى التركي، بحيث لن يخرج أي شخص محجور بالمستشفى قبل تاريخ 15/7/2020".









خاص دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، سبب قرارها القاضي بزيادة عدد أيام الحجر الصحي لبعض المحجورين في المستشفى التركي وسط مدينة غزة.