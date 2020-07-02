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محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية

محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة طوباس والأغوار الشمالية اليوم الخميس، بياناً أكدت فيه أن جميع العينات التي تم سحبها يوم أمس وعددها 118 ظهرت نتائجها هذا اليوم سلبية وهي سليمة ومعافاة.

وأهابت المحافظة وفق البيان الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، بالمحجورين الالتزام بالحجر، وبالأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة والمتعلقة باتباع شروط السلامة والوقاية من فيروس (كورونا) تحت طائلة المسؤولية.
وجددت التأكيد على ما تم الإعلان عنه سابقاً انه وبسبب عدد الحالات المرتفع التي تم تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية في عدد من محافظات الوطن نناشد مواطنينا إتباع التدابير الصحية التي نص عليها " البروتوكول" الصحي، وذلك من خلال لبس الكمامة والقفازات والتباعد والتعقيم.

وأكدت أنه سيتم فرض إغلاق لمدة خمسة أيام من صباح يوم الجمعة الموافق حتى صباح يوم الأربعاء، عدا المخابز والسوبر ماركت ونقاط شحن الكهرباء فقط من الساعة (8:00) صباحاً لغاية الساعة (8:00) مساءً، وتعمل الصيدليات كافة نهاراوبنظام التناوب ليلا.

وسيتم وضع حواجز المحبة على المداخل ويمنع حركة المواصلات الخاصة والعامة داخل المحافظة وبين محافظات الوطن، وجميع دور العبادة، اعراس وبيوت عزاء تجمعات جميعها مغلقة تحت طائلة المسؤلية.

وستقوم الجهات الراقبية بمتابعة تنفيذ التعليمات والقرارات وستتخذ المقتضيات القانونية بحق المخالفين.

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