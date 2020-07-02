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بتوجيهات من المحافظ.. قائد منطقة محافظة سلفيت يترأس اجتماعاً لرؤساء الهيئات المحلية

بتوجيهات من المحافظ.. قائد منطقة محافظة سلفيت يترأس اجتماعاً لرؤساء الهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل ترأس قائد منطقة محافظة سلفيت العميد أركان حرب ايهاب السعيدني اليوم، اجتماعا ضم رؤساء المجالس البلدية والقروية بالمحافظة بحضور مدير جهاز الامن الوقائي العقيد سامر ربيع ونائب مدير شرطة المحافظة العقيد ايمن زغلول و مدير عام الادارة العامة للتنمية والتخطيط بالمحافظة م. نصرة عزريل.

يأتي ذلك للتأكيد على ما جاء في قرار رئيس الوزراء الأخير بخصوص إغلاق كافة المحافظات لمدة خمسة ايام بدءاً من صباح يوم غد الجمعة وتوقف حركة المواصلات لمنع انتشار فيروس (كورونا) والإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.

ونقل العميد السعيدني تحيات اللواء كميل للحضور، مؤكداً ان المرحلة الحالية باتت تشكل خطورة كبيرة في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في مختلف المحافظات، الامر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد وتعاون الجميع مواطنين ومؤسسات وعدم التراخي للحد من تفشي الوباء حفاظا على حياة وسلامة الاهالي ومصالحهم في المحافظة؛ مشددا على اهمية دور الهيئات المحلية ولجان الطوارئ المحلية الى جانب المؤسسة الامنية وجهات الاختصاص في ضبط الحالة الى جانب وعي وتفهم المواطنين والتزامهم بالتعليمات الصادرة لمنع وصول الفايروس وانتشاره في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع التاكيد على الالتزام بقرارات محافظ سلفيت التي صدرت امس استنادا الى قرار دولة رئيس الوزراء الذي تضمن اغلاق كافة المحافظات لمدة خمسة ايام اعتبارا من صباح يوم الجمعه وحتى صباح الاربعاء الموافق الثامن من تموز الجاري قابلة للتمديد حسب تطورات الوباء مع توقف حركة المواصلات بين كافة محافظات الوطن لكسر سلسلة الوباء، وتمثلت فيما يلي:-

1- وقف حركة السيارات كاملة في كافة قرى وبلدات المحافظة ولا يسمح لاحد بالتحرك في فترة الاغلاق الا للحالات المرضية.

2- يسمح فقط بفتح محلات المواد الغذائية والصيدليات والمخابز.

3- لا يسمح باستخدام السيارات لشراء الاحتياجات وان اضطر المواطن للشراء فبالامكان الذهاب سيرا على الاقدام مع ارتداء الكمامة والقفازات حيث ننصح بشراء احتياجاتكم كاملة قبل البدء بالاغلاق.

4- على كافة رؤساء الهيئات المحليه كرؤساء للجان الطوارئ تفعيل هذه اللجان والعمل على تطبيق كافة التعليمات والاجراءات المتعلقة بالسلامة والوقاية من فيروس (كورونا).

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