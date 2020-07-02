محافظ جنين يصدر تعميماً بشأن القطاعات المسموح بها العمل خلال فترة الإغلاق

أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، تعميماً "مهماً" بشأن القطاعات المسموح بها، العمل خلال فترة الإغلاق.



وقال التعميم الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بخصوص القطاعات المسموح لها العمل خلال فترة الإغلاق من صباح الجمعة، ولغاية صباح الأربعاء ما بين الثامنة صباحا والثامنة مساء، نؤكد على اقتصارها على الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت وبيع اللحوم والخضروات والمنتجات الغذائية.



وأضاف: بناءً على تعليمات سلطة النقد ستكون فروع البنوك مغلقة خلال هذه الفترة مع استمرار عمل الصرافات الآلية، فيما ستوقف أعمال وورش البناء والإنشاءات ومصانع الباطون خلال فترة الإغلاق.



في السياق، بحث الرجوب، خلال اجتماع لخلية الأزمة لمواجهة جائحة (كورونا)، اليوم الخميس، الوضع الخاص بالمحافظة على ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس، ورئيس الوزراء، بخصوص إغلاق المحافظات.



وشدد على ضرورة التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات، تحت طائلة المسؤولية، حفاظا على السلامة العامة للمواطنين وتجنيب المحافظة إصابات جديدة.



وتطرق الرجوب الى اغلاق المحافظة، حيث يمنع التنقل داخلها ومع المحافظات الأخرى ابتداء من صباح يوم الجمعة، وحتى صباح الأربعاء.



ويشمل ذلك المركبات الخاصة والمواصلات العامة، وإغلاق جميع المنشآت والشركات والمحال التجارية باستثناء المخابز والصيدليات ومحلات السوبرماركت وبيع الأغذية والخضروات، ويكون عمل هذه المحلات (عدا الصيدليات) من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء مع ضرورة الالتزام بارتداء وسائل الوقاية تحت طائلة المسؤولية، مع ضرورة تزود المواطنين بالاحتياجات قبل بدء الإغلاق، والامتثال للتعليمات الصادرة عن الجهات التنفيذية، وعدم التعامل مع الإشاعة وأخذ الأمور بجدية حفاظا على سلامة الجميع.



من جهته، استعرض مدير الصحة وسام صبيحات الوضع الصحي والاجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس من حيث ضرورة الإلتزام بالتباعد ولبس الكمامة والتعقيم والتواصل مع الجهات الصحية عند الشعور بأعراض الإصابة.





رام الله - دنيا الوطن