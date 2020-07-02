تحدث عن "جدار غزة".. نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا





وحول الأسرى والمفقودين، نقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن نتنياهو: "إننا على استعداد أن نعطي فرصة عندما نلاحظ نافذة فرص".

من جهته، قال وزير الجيش، بيني غانتس في مراسم تأبين قتلى حرب 2014: إن معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي حتى نعيد الأبناء الذين بقوا في غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو اليوم الخميس: إن بناء الجدار على حدود قطاع غزة، سيكتمل نهاية هذا العام.وأضاف في كلمة مسجلة في مراسم إحياء ذكرى قتلى الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة عام 2014، أنه "إذا عرف أعداؤنا الضربة التي سيتلقونها، سيتراجعون"، مشيراً إلى أنا بناء الجدار على حدود غزة سيكتمل نهاية العام.وقال: "نحن مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا، كل من يحاول تحدينا، سيتعرض لضربة ساحقة للغاية"، وفق زعمه.