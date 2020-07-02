قلقيلية: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) لمواطنيْن من بلدة حجة





وأضاف في بيان له: أن الإصابتين هما زوجة وابن المصاب الذي تم اكتشاف إصابته بهذا الفيروس الليلة الماضية، مشيراً إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) حتى صباح اليوم ست إصابات.



وتوجهت الطواقم الطبية والوقائية الى بلدة حجة لتتبع الخريطة الوبائية وتحديد المخالطين، وسحب عينات لهم.



وقال محافظ قلقيلية: "نهيب بالمحجورين الالتزام بالحجر، ونهيب بالأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة باتباع شروط السلامة والوقاية من فيروس (كورونا)".

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم، تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) في المحافظة قلقيلية لمواطنين من بلدة حجة تم اكتشافها صباح اليوم.