نافذ عزام: المؤتمر الصحفي المشترك يمثل تطورًا إيجابيًا بشأن الوضع الداخلي

نافذ عزام

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رام الله - دنيا الوطن

علق الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، على المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بين حركتي فتح وحماس اليوم الخميس.



وقال عزام في تصريحات نقلها موقع حركة (الجهاد الإسلامي): إننا "ندعم هذه الخطوة ونرى أنها تمثل تطورًا إيجابيًا فيما يخص الوضع الفلسطيني الداخلي".



وشدد على أنه يجب أن "نسعى جميعًا لتعزيز وحدة شعبنا على طريق مواجهة الاحتلال والعمل للدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته".



وقال القيادي في الجهاد: إنه في هذه المحطة الصعبة وأمام ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات وأخطار يتوجب على الجميع رص الصفوف والوقوف جبهة واحدة ضد أعدائنا.



وكان الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح): قال: واثق بصدق نوايا حركة حماس"، مبيناً أن الشعب ينتظر منا أن "يكون هذا اللقاء انطلاقه باتجاه مسار تحقيق الوحدة الوطنية.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك ما بين الرجوب، وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، للإعلان عن المرحلة الجديدة من العمل الوطني المشترك، قال الرجوب: نريد فتح صفحة جديدة مع حماس، وتقديم نموذج للشعب الفلسطيني، وهناك حديث هادئ ومُتزن مع حماس، وبه وصلنا إلى هذه المرحلة، مشددًا بالقول: "نريد فتح صفحة جديدة مع حماس وعمر الدم ما بصير ميّ".



من جهته قال العاروري: إن المؤتمر المشترك ما بين حركته وحركة فتح، فرصة لنبدأ مرحلة جديدة، تكون خدمة استراتيجية لشعبنا في أكثر المراحل خطورة، موضحًا أنه سيتم تجميد كل الخلافات مع حركة فتح؛ لنتفق على موقف وطني تجاه خطر الضم.