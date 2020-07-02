بحر يرحب بالمؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح رفضاً للضم

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رام الله - دنيا الوطن

بارك الدكتور أحمد بحر، النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، المؤتمر الصحفي المشترك بين حركتي حماس وفتح، الذي تم اليوم الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بين رام الله وبيروت، مؤكداً على أن مثل هذا المؤتمر يؤسس لإيجاد استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال ومخططاته خاصة فيما يتعلق بجريمة الضم.



وقال بحرفي بيان صحفي أصدره اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن المؤتمر الذي عقدته الحركتين وجمع كلا من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب يعد بارقة أمل لعودة الحديث عن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية".



وشدد بحر على ضرورة تشكيل موقف فلسطيني موحد من جريمة الضم، ووضع استراتيجية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمواجهة جريمة الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه.