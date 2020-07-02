"الصحة العالمية: نستبعد وجود إصابات غير مكتشفة كثيرة بفيروس (كورونا) بأفريقيا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية: إنها لا تعتقد أن الإصابات غير المكتشفة بفيروس (كورونا) في أفريقيا كثيرة، مع وجود وفيات لم يتم الإبلاغ عنها.



وأضافت المديرة الإقليمية للمنظمة في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هناك بعض التهوين في الحالات" مضيفة أن المنظمة تعمل مع الدول لتحسين إجراءات التتبع.



وأفاد تقدير لوكالة أنباء (رويترز) يستند إلى إحصاءات حكومية وبيانات منظمة الصحة، بأن أفريقيا سجلت 416 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا مع وفاة 10297 وتعافي 196 ألفا و944 مريضاً.