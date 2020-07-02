الحساينة: لقاء الرجوب والعاروري مقدمة لإنجاز وحدة وطنية مخرجاتها الشراكة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان السابق: "إن عقد المؤتمر الصحفي المشترك بين اللواء جبريل الرجوب والأخ صالح العاروري إنما هو مقدمة لإنجاز وحدة وطنية مخرجاتها الشراكة الفلسطينية".



وأكد الحساينة أن هذا المؤتمر هو تأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني في مواجهة مشروع الضم الاسرائيلي، وأنه يؤسس لمرحلة جديدة للعمل على تحقيق الشراكة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورأب الصدع الداخلي ونبذ الشقاق وإنهاء الإنقسام، والذي يفرض علينا جميعاً التغلب على المصالح الشخصية لنكون صفاً واحدا تحت راية واحدة في مواجهة التحديات التي تحدق بقضيتنا الفلسطينية.



وأضاف الحساينة أننا اليوم بحاجة إلى وقفة صارمة من الفصائل الفلسطينية لعقد إجتماع وطني شامل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتمسك بالقرارات المنبثقة عنها لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي، مشيرا إلى ان التاريخ سيذكر موقف الحركتين من عقد المؤتمر الوحدوي لمواجهة مشروع الضم، وأن أعين أبناء شعبنا الفلسطيني تتطلع لمثل هذه اللقاءات الداعية للوحدة بين شطري الوطن.



وشكر الحساينة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس وحركتي فتح وحماس على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، وأيضا اللواء جبريل الرجوب والأخ صالح العاروري على إنجاح هذا المؤتمر والخروج بصورة مشرفة عن موقف الحركتين.