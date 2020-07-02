الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في منطقة "سحيتا" بالجولان المحتل





وأضافت أن القوات أطلقت النار باتجاه عناصر الإطفاء لمنعهم من إخماد الحريق الذي امتد إلى الجزء المحرر.









رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي افتعلت حريقاً في منطقة "سحيتا" بالجولان السوري المحتل القريبة من الشريط الشائك.