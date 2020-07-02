الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في منطقة "سحيتا" بالجولان المحتل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي افتعلت حريقاً في منطقة "سحيتا" بالجولان السوري المحتل القريبة من الشريط الشائك.
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي افتعلت حريقاً في منطقة "سحيتا" بالجولان السوري المحتل القريبة من الشريط الشائك.
وأضافت أن القوات أطلقت النار باتجاه عناصر الإطفاء لمنعهم من إخماد الحريق الذي امتد إلى الجزء المحرر.
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