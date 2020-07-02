عاجل

  • العوض: اتصالات مكثفة بين الكل الفلسطيني ومؤتمر فتح وحماس "تطور إيجابي"

عربي

الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في منطقة "سحيتا" بالجولان المحتل

رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي افتعلت حريقاً في منطقة "سحيتا" بالجولان السوري المحتل القريبة من الشريط الشائك.

وأضافت أن القوات أطلقت النار باتجاه عناصر الإطفاء لمنعهم من إخماد الحريق الذي امتد إلى الجزء المحرر.


أخبار ذات صلة

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

تسريب المزيد من أسرار &#34;خيمة القذافي&#34;

تسريب المزيد من أسرار "خيمة القذافي"

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية

العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية

الأزهر العالمي: نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله

الأزهر العالمي: نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية

محافظة طوباس: جميع العينات التي سُحبت أمس نتائجها سلبية

بتوجيهات من المحافظ.. قائد منطقة محافظة سلفيت يترأس اجتماعاً لرؤساء الهيئات المحلية

بتوجيهات من المحافظ.. قائد منطقة محافظة سلفيت يترأس اجتماعاً لرؤساء الهيئات المحلية

محافظ جنين يصدر تعميماً بشأن القطاعات المسموح بها العمل خلال فترة الإغلاق

محافظ جنين يصدر تعميماً بشأن القطاعات المسموح بها العمل خلال فترة الإغلاق

فدا يرحب بالمواقف الوحدوية بين حركتي فتح وحماس

فدا يرحب بالمواقف الوحدوية بين حركتي فتح وحماس

الشعبية: الحرب الإسرائيلية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها

الشعبية: الحرب الإسرائيلية على الجبهة لن تنال من عزيمتها وإرادتها

قلقيلية: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) لمواطنيْن من بلدة حجة

قلقيلية: تسجيل إصابتين بفيروس (كورونا) لمواطنيْن من بلدة حجة

بحر يرحب بالمؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح رفضاً للضم

بحر يرحب بالمؤتمر المشترك بين حركتي حماس وفتح رفضاً للضم

التعليم واللجنة الوطنية تتفقان على تجنيد طلبة التخصصات الطبية في مواجهة (كورونا)

التعليم واللجنة الوطنية تتفقان على تجنيد طلبة التخصصات الطبية في مواجهة (كورونا)

منوعات

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

ممثل تركي يعتدي بالضرب على حبيبته التي تصغره بـ17 عاماً

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في &#34;أبي فوق الشجرة&#34;؟

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في "أبي فوق الشجرة"؟

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

عربي

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية