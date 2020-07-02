قوة خاصة إسرائيلية تختطف أسيراً محرراً جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوة خاصة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اليوم الخميس، أسيراً محرراً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة مستعربين اعتقلت الأسير المحرر نضال نعيم أبو عكر (52 عاما)، أثناء تواجده في منطقة الكاريتاس شمال بيت لحم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).