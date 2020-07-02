الكيلة تصدر تعميماً بخصوص طبيعة دوام موظفي "الصحة" بأيام الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، تعميماً بخصوص طبيعة دوام الموظفين، التابعين للوزارة في أيام الإغلاق التي فرضها رئيس الوزراء، بسبب تفشي جائحة (كورونا).
أصدرت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، تعميماً بخصوص طبيعة دوام الموظفين، التابعين للوزارة في أيام الإغلاق التي فرضها رئيس الوزراء، بسبب تفشي جائحة (كورونا).
وقالت الكيلة في التعميم الذي نشرته عبر صفحة الوزارة عبر (فيسبوك): إن المدراء العامين ورؤساء الوحدات، ورؤسات الأقسام سيلتزمون في الدوام، على أن يحددوا الموظفين الذي هم بحاجة لهم.
وفيما يلي التعميم:
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