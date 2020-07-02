الكيلة تصدر تعميماً بخصوص طبيعة دوام موظفي "الصحة" بأيام الإغلاق





وقالت الكيلة في التعميم الذي نشرته عبر صفحة الوزارة عبر (فيسبوك): إن المدراء العامين ورؤساء الوحدات، ورؤسات الأقسام سيلتزمون في الدوام، على أن يحددوا الموظفين الذي هم بحاجة لهم.





وفيما يلي التعميم:













رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، تعميماً بخصوص طبيعة دوام الموظفين، التابعين للوزارة في أيام الإغلاق التي فرضها رئيس الوزراء، بسبب تفشي جائحة (كورونا).