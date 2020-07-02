إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق اليوم الخميس، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات وسط مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، بين الاحتلال والشبان الغاضبين، الذين خرجوا للتنديد بخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة، وبممارسات المستوطنين ضد المواطنين في الخليل، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الغاضبين، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق بينهم.



وتشهد الأراضي الفلسطينية غضبًا شعبيًا، رفضًا لإعلان الاحتلال نيته تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة والأغوار، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين على أراضي الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال.