شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستولي على جرافتين وجرار زراعي جنوب نابلس

قوات الاحتلال تستولي على جرافتين وجرار زراعي جنوب نابلس
استيلاء على جرافة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على جرافتين وجرار زراعي في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية: ان قوات الاحتلال استولت على الجرافتين، وجرار زراعي أثناء العمل بشق طريق زراعية في المنطقة الغربية من اراضي بلدة عقربا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

واضافت، ان الجرافتين تعودان للمواطن محمد فوزي بني فضل، والجرار الزراعي للمواطن شاكر بني فضل

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