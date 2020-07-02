بريطانيا تعلن تقديم حزمة مساعدات جديدة لوكالة (أونروا) مخصصة للتعليم والصحة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، اليوم تقديم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية لوكالة (أونروا) من أجل تمكينها من مواصلة توفير الدعم الحيوي للاجئين الفلسطينيين في المنطقة.



هذا الدعم المقدم من المملكة المتحدة سيساعد الوكالة في مواصلة ما فوضتها به الأمم المتحدة لتوفير الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي: إن "ظروف المعيشة الصعبة نتيجة الكثافة السكانية الهائلة، بالإضافة الى الصراع المستمر الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون، جعلهم عرضة بشكل خاص لآثار جائحة فيروس (كورونا). حيث زادت هذه الجائحة من التحديات التي تواجه (أونروا) في توفير خدماتها الأساسية، ومع ذلك يواصل موظفو (أونروا) العمل بلا كلل ولا ملل من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين".



وأضاف: "يسعدني أن المملكة المتحدة ستقدم حزمة جديدة من المساعدات البريطانية لـ (أونروا) لكي تتمكن من توفير الخدمات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، للاجئين الفلسطينيين."



وتقول المملكة المتحدة إنها تأييدها للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض تؤدي إلى دولة إسرائيلية تعيش بشكل آمن إلى جانب دولة فلسطينية فاعلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي بشكل متفق عليه، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة لكلتا الدولتين، والتوصل لتسوية عادلة ومنصفة ومتفق عليها وواقعية للاجئين.



إلى حين ذلك، سوف تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بشدة بدعمها لـ (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.