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3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية

3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، 3383 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن 54 وفاة جديدة بالفيروس، ما يوحي باستقرار الوضع الوبائي مقارنة مع يوم أمس.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 197608، منها 1752 حالة وفاة، فيما تماثل ما مجموعه 137669 شخصا للشفاء من المرض.

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