مجدلاني يدعو ألمانيا لبذل الجهود السياسية لاعتراف دول الاتحاد الاوروبي بفلسطين









رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور أحمد مجدلاني، الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المانيا الاتحادية ، التي تسلمت رئاسة الاتحاد الأوروبي من اليوم الأربعاء إلى نهاية كانون الاول/ ديسمبر المقبل، رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، لبذل كافة الجهود السياسية من اجل اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بدولة فلسطين، والعمل مع كافة الاطراف الدولية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، حفاظا على حل الدولتين.وقال مجدلاني خلال لقائه اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله ، مع ممثل ألمانيا لدى دولة فلسطين كريستيان كلاغيس: "نثمن تصوّيت البرلمان الألماني الاتحادي "البوندستاغ"، أمس الاربعاء، بالأغلبية على مشروع قرار تقدم به الائتلاف الحكومي، المكوّن من حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، والذي أكد على التمسك بحل الدولتين ودعم السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ألمانيا لن تعترف بأية خطوات أحادية الجانب".وأضاف: "نتطلع لدور سياسي هام تلعبه المانيا من خلال ، ترأسها المواقع الدولية الهامة، ولتكاتف جهودها مع كافة الاطراف الدولية من أجل تطبيق القانون الدولية، والزام حكومة الاحتلال للتراجع عن كافة اجراءاتها العنصرية، ومن ضمنها خطة الضم لاراضي الدولة الفلسطينية".وتابع مجدلاني: "ندعو المانيا لتقديم مبادرة دولية لاعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع دولة الاحتلال، والتي تستمر بسرقة اموال الضرائب الفلسطينية،والتي تمثل جزء من سياسية العقاب الجماعي والابرتهايد ضد شعبنا".ومن جانبه جدد كلاغيس تأكيد التزام بلاده بدعم حل الدولتين، وعلى مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني المستند للشرعية الدولية، وتمسكها بحل الدولتين لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.