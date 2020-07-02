الأمين العام لـ "المقاومة الشعبية": نثمن المؤتمر الوحدوي بين فتح وحماس











رام الله - دنيا الوطنأكد أبو قاسم دغمش، الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية يواجه هجمة شرسة من قبل الاحتلال الاسرائيلي والادارة الأمريكية، في ظل صمت عربي وإسلامي، جراء مخطط تصفوي تدميري.وثمن دغمش، المؤتمر الوحدوي بين حركتي فتح وحماس، لمواجهة العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مجددا تأكيده على أن أي خطوة عملية للاعتداء على الارض الفلسطينية، فإنه اعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وسيتم الوقوف له بالمرصاد، وسيتم الرد على العدوان الاسرائيلي مهما بلغت التضحيات.ودعا دغمش، إلى خطة عمل وطنية واضحة للتصدي ومواجهة العدوان الاسرائيلي، قائمة على أساس الوحدة الوطنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة ولا مجال للتهاون او التخاذل مع هذا "العدو".وجدد الامين العام لحركة المقاومة الشعبية، مطالبته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، واسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لعقد لقاء عاجل وفوري؛ لتفويت الفرصة على الاحتلال، وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني.ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والاغوار والقدس ومناطق الـ48، بشكل خاص وكافة الجماهير الفلسطينية الى التصدي بكل قوة وحزم وحسم وعنفوان للمخطط التصفوي الاسرائيلي.وأكد دغمش أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حاضرة وبكل قوة لاسناد شعبنا والدفاع عنه وافشال المخططات الاسرائيلية، ولن تمرر الاعتداءات الاسرائيلية بأي حال من الاحوال.