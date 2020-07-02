شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع في بيروت بين وفد من حماس والسفير الإيراني بلبنان

تفاصيل اجتماع في بيروت بين وفد من حماس والسفير الإيراني بلبنان
رام الله - دنيا الوطن
زار ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي، اليوم الخميس، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، محمد جلال فيروزنيا، في مقر السفارة ببيروت، بحضور نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، ومسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض.

ونقل ممثل الحركة تحيات قيادة الحركة إلى السفير، ووضعه في صورة الأوضاع الفلسطينية في الداخل، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وعدوان، إضافة إلى مخططات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة قرار ضم الضفة الغربية والذي يأتي كجزء من (صفقة القرن) الأمريكية.

وأكد أن تنفيذ هذا القرار هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة الفلسطينية لن تسمح بتمريره مهما كلف الثمن، داعياً إلى أوسع تحركٍ عربي وإسلامي مناهض لهذا العدوان.

كما استعرض عبد الهادي، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة تأثرهم بالأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان، والتي تترافق مع جائحة كورونا، داعياً وكالة (أونروا) إلى القيام بمسؤولياتها كاملةً.

وشكر ممثل الحركة، الجمهورية الإسلامية في إيران، على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها لكافة المشاريع المحدقة بالقضية الفلسطينية المباركة.

بدوره، رحب سعادة السفير بوفد حركة حماس، مؤكداً على مواقف الجمهورية الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته، والرافضة للمشاريع التي تنتقص من حقوقه.

واعتبر أن قرار ضم الضفة الغربية لن يثني الشعب الفلسطيني عن الوقوف في وجه تلك المخططات المشبوهة، ومشدداً على أن الوحدة الفلسطينية هي الأساس في مواجهة مشروع الضم وكافة التحديات.

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