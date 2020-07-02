أول تعليق من إسماعيل هنية على المؤتمر الصحفي المشترك بين حماس وفتح

الرجوب العاروري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

علق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، على على المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بين حركتي حماس وفتح.



وقال هنية في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شعبنا الفلسطيني شهد اليوم خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد الوطني الفلسطيني لمواجهة "العدو" ومخططاته التي ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها (صفقة القرن) وخطة الضم.

وأضاف: أن هذه الجهود التي تمثلت بالمؤتمر الوطني المشترك يوم الأحد الماضي، والمسيرة الموحدة يوم أمس الأربعاء في قطاع غزة، والمسيرات الشعبية التي جرت في لبنان والشتات، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لكل من: نائب رئيس الحركة الأخ صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ جبريل الرجوب؛ للإعلان عن هذا الموقف الموحد ضد مخططات الاحتلال، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.



وتابع هنية: إننا في قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس إذ ندعم هذه الخطوة التي عكست الحرص والمسؤولية الوطنية، لندعو جماهير شعبنا وكل قوانا الفلسطينية إلى تعزيز العمل المشترك في كل الساحات، في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا.



وختم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إنني أدعو أمتنا العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.



وكان الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح): قال: واثق بصدق نوايا حركة حماس"، مبيناً أن الشعب ينتظر منا أن "يكون هذا اللقاء انطلاقه باتجاه مسار تحقيق الوحدة الوطنية.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك ما بين الرجوب، وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، للإعلان عن المرحلة الجديدة من العمل الوطني المشترك، قال الرجوب: نريد فتح صفحة جديدة مع حماس، وتقديم نموذج للشعب الفلسطيني، وهناك حديث هادئ ومُتزن مع حماس، وبه وصلنا إلى هذه المرحلة، مشددًا بالقول: "نريد فتح صفحة جديدة مع حماس وعمر الدم ما بصير ميّ".



من جهته قال العاروري: إن المؤتمر المشترك ما بين حركته وحركة فتح، فرصة لنبدأ مرحلة جديدة، تكون خدمة استراتيجية لشعبنا في أكثر المراحل خطورة، موضحًا أنه سيتم تجميد كل الخلافات مع حركة فتح؛ لنتفق على موقف وطني تجاه خطر الضم.