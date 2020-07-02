شاهد: رفع الأعلام الفلسطينية بمسيرتي سيارات ضد "الضم" في الولايات المتحدة

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بانطلاق مسيرتي سيارات ترفع الأعلام الفلسطينية ضد الضم في "فرانسيسكو" و"شيكاغو" بمشاركة المئات من أبناء الجالية والمناصرين للقضية الفلسطينية من الأمريكيين والأقليات المتواجدة هناك.





وجابت أكثر من 500 سيارة شوارع سان فرانسيسكو تحمل أعلام فلسطين وشعارات ضد الضم، انطلقت من أمام البلدية إلى مقر القنصلية الإسرائيلية مروراً بمنتصف المدينة، وقد تم إغلاق 24 شارعاً، كما انطلقت مسيرة أخرى أيضاً اتجهت إلى مقر القنصلية الإسرائيلية.



وفي شيكاغو، انطلقت 1000 سيارة وشاحنة جابت شوارع الضواحي الجنوبية لشيكاغو في تظاهرة غضب ضد السياسات الإسرائيلية وإجراءات ضم الأراضي الفلسطينية.



























وأغلقت الشرطة الشوارع لتسهيل مرور العربات وحرصاً على عدم الاشتباك مع المتظاهرين، كما رفعت الأعلام الفلسطينية خلال مرور المسيرة بعدة بلدات ومناطق لتصل لبلدية بريدجفيو حيث يتواجد الأغلبية من أبناء الجالية الفلسطينية ومراكزهم التجارية والدينية والمدارس العربية.

رام الله - دنيا الوطن