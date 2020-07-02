شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُؤكد عدم فصل الكهرباء عن المشتركين خلال فترة الإغلاق

كهرباء القدس تُؤكد عدم فصل الكهرباء عن المشتركين خلال فترة الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة كهرباء محافظة القدس، أنها لن تقوم بفصل التيار الكهربائي عن كافة المشتركين في جميع مناطق الأمتياز، تحت أي ظرف، وذلك مراعاة للظروف الراهنة، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الأخير، بإغلاق كافة محافظات الوطن لمدة 5 أيام وتعطيل كافة المؤسسات، ابتداء من يوم الجمعة، وحتى الثلاثاء المقبل.

وأضافت الشركة في بيانها، أنها تتفهم الوضع الاقتصادي الصعب والخانق، الذي يمر به الجميع، لذلك فإنها ستقوم بعمل اللازم مع الحالات الإنسانية الأكثر أولوية، ولكل حالة على حدة، مضيفة أن فرق الطوارئ من فنيين ومهندسين، سيعملون على مدار الساعة لخدمة المواطنين، وتأمين التيار الكهربائي لهم، إضافة إلى متابعة الأعطال الفنية.

وأوضحت الشركة، أنها ستفتح أبوابها للشحن خلال فترة الإغلاق، في رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا، مضيفة أن فرق الطوارئ من فنيين ومهندسين، سيعملون على مدار الساعة لخدمة المواطنين وتأمين التيار الكهربائي لهم، إضافة إلى متابعة الأعطال الفنية.

وحرصاً على سلامة المواطنين من تفشي فيروس (كورونا) خصصت الشركة أرقاماً للمواطنين، لاسيما الحالات الطارئة لتوفير خدمة الشحن دون الاضطرار للخروج من المنزل، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الهواتف التالية:  022947650 - 026269333 أو 1800900900 – 1800211511.

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