مالية غزة تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس، عن صرف راتب شهر يونيو 6/2020، يومي الأحد والإثنين، بنفس النسبة السابقة وبنظام الفئات لمدة يومين.



وبحسب تصريح مالية غزة، يبدأ الصرف يوم الأحد 5/7/2020 لفئة 3000 شيكل فأقل، ويوم الاثنين 6/7/2020 لجميع الفئات، وذلك في بنكي الوطني الإسلامي والإنتاج الفلسطيني وجميع فروع بنك البريد.