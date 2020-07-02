الهباش: نؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت برفض كافة مخططات الاحتلال

استقبل محمود الهباش، قاضي القضاة، المستشار الخاص للرئيس محمود عباس، في مكتبه صباح اليوم، السفير كريستيان كلاغيس، ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين.







وأكد الهباش، خلال اللقاء، على الموقف الفلسطيني الثابت، برفض كافة المخططات الاحتلالية على الأرض الفلسطينية، سواء ما يتعلق بما يسمى (صفقة القرن) الأمريكية أو مخططات (الضم) الاحتلالية لأي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف قاضي القضاة، أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها محمود عباس، ومن خلفهم كافة أطياف شعبنا الفلسطيني وفصائله الوطنية، يقفون اليوم موحدين، وعلى قلب رجل واحد، بهدف منع تمرير هذه المؤامرة، مطالباً دول العالم، وخاصة الإتحاد الأوروبي والذي تعتبر جمهورية ألمانيا من الأعضاء المؤسسين فيه العمل على منع هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سلسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة.من جانبه، أكد ممثل جمهورية ألمانيا على موقف بلاده الرافض بشكل قاطع لمخططات (الضم) الاحتلالية، مؤكداً أن بلاده وبالتعاون مع دول الإتحاد الأوروبي لن تقبل بتمرير هذا المخطط، الذي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويقضي على أي فرصة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للحياة.