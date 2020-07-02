إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت، اليوم الخميس، في منطقة باب الزاوية، بين الاحتلال والشبان الغاضبين، الذين خرجوا للتنديد بخطة الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة، وبممارسات المستوطنين ضد المواطنين في الخليل.



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الغاضبين، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق بينهم.