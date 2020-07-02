دودين: الخليل أعلى نسبة إصابات (كورونا) في العالم مقارنة بعدد السكان

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خاص دنيا الوطن

قال نائب محافظ الخليل، خالد دودين: إنه يوجد التزام كبير بين المواطنين في الضفة الغربية، بعدم التنقل بين محافظة وأخرى، والالتزام بقرارات الحكومة الفلسطينية، الصادرة مؤخرًا للسيطرة على الوباء، موضحًا أن هذا الالتزام، شمل المواطنين داخل مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، وخارجها.



وأكد دودين لـ"دنيا الوطن"، أنهم لمسوا أن عند المواطنين قناعة مُطلقة، بضرورة الحجر المنزلي والحفاظ على أسرته، خصوصًا بعد حالة تراخٍ واستهتار، أدت إلى هذه الحالة من الإصابات المرتفعة، مبينًا أن الأعداد لا تزال في ارتفاع، وليست في انخفاض.



وأشار إلى أن الوضع في الخليل، غير مسبوق في كل مناطق العالم التي أصابها فيروس (كورونا)، ووفق أعداد المصابين مقارنة بأعداد السكان في المحافظة، قد تكون الخليل، أعلى نسبة إصابات في العالم.



وذكر، أنه من المتوقع أن يزيد عدد المصابين اليوم في الخليل عن 2000 مصاب، وهذا دعا إلى اتخاذ قرارات الإغلاق التام في المحافظة، مبينًا أنه قد تتخذ قرارات أشد، حال لم تتم السيطرة على الوباء في الخليل.



وشدد دودين، في ختام حديثه، على التنسيق الكبير والتعاون ما بين جميع أطراف الوقاية من المحافظ والأجهزة الأمنية والشرطية، وكذلك الطب الوقائي ووزارة الصحة، إضافة لأقاليم حركة فتح، واللجان الشعبية، لافتًا إلى أن الكل، يعي أن الوضع في محافظة الخيل غير مسبوق في كل العالم.