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تسريب المزيد من أسرار "خيمة القذافي"

تسريب المزيد من أسرار "خيمة القذافي"
رام الله - دنيا الوطن
نشر المعارض القطري، خالد الهيل، تسجيلاً سرياً جديداً من داخل "خيمة القذافي"، جمع للمرة الثانية، حاكم المطيري، السياسي الكويتي المقيم حالياً في تركيا، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويفتتح التسجيل بمداخلة لمسؤول ليبي، يدعى الكيلاني، تحدث فيها عن أماكن انتشار قبيلة المطيري، شرع بعدها السياسي الكويتي حديثه بالقول: إن "الجميع بدأ يشعر بالخطر" مشيراً إلى وجود "أزمة كبرى"، لا بد من حلها بطريقة تسمح بالمحافظة على "الإنجازات التي تحققت"، لافتاً إلى وجود "سخط" في المؤسسات العسكرية، متطرقاً إلى البديل، وتغيير الحكومات بإسقاطها أو تحويرها، وفق النموذج البريطاني، وذلك وفق (روسيا اليوم).

 

وقال الهيل في تعليق مرفق: إن المطيري يظهر في هذا التسجيل السري المسرب، وهو "يتآمر مع القذافي لإسقاط حكام الكويت والسعودية، ويتحدث عن سخط في المؤسسات العسكرية"، مشيراً في المقدمة إلى أن التسجيل الجديد، رد على من وصفه بـ "الكاذب المدلس".

وكان هذا المعارض القطري، الذي تخرج من حسابه في (تويتر)، هذه التسجيلات السرية، قد نشر سابقاً مقطعاً لحوار بين القذافي والمطيري، دار حول أهمية استغلال "الفوضى الخلاقة" لتغيير الأوضاع في منطقة الخليج.

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