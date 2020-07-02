عاجل

  • تعطيل عمل المصارف والصرافين في محافظات الضفة من السبت وحتى الثلاثاء

  • مالية غزة: صرف راتب شهر يونيو يومي الأحد والإثنين بنفس النسبة السابقة

عربي

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشر حساب مؤسسة الملك سعود على موقع (تويتر)، صورتين للملك الراحل، لحظة قيامه بوضع الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة، في المسجد الحرام، بمكة المكرمة.


وأظهرت الصور، الملك سعود، وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وأخرى له وهو يضعه، وكان ذلك يوم الأربعاء الموافق الـ 22 من شهر شعبان عام 1375هـ، في حفل مهيب.

وبين حساب الملك سعود، أن الملك الراحل قال عند وضع الإطار على الحجر: "بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".

أخبار ذات صلة

تسريب المزيد من أسرار &#34;خيمة القذافي&#34;

تسريب المزيد من أسرار "خيمة القذافي"

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية

العاهل الأردني: نرفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أجزاء من الضفة الغربية

الأزهر العالمي: نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله

الأزهر العالمي: نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الرئيس التونسي: نحن مشروع شهادة في سبيل الوطن والموت لا يخيفنا

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الهباش: نؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت برفض كافة مخططات الاحتلال

الهباش: نؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت برفض كافة مخططات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

افتتاح مشروع للطاقة الشمسية في جبل العرمة المُهدد بالمصادرة

افتتاح مشروع للطاقة الشمسية في جبل العرمة المُهدد بالمصادرة

صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

&#34;العمل&#34; و&#34;الأمم المتحدة الإنمائي&#34; يوقعان اتفاقية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين داخل أراضي 48

"العمل" و"الأمم المتحدة الإنمائي" يوقعان اتفاقية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين داخل أراضي 48

عريقات: نُثمن مواقف الحكومة الفرنسية الرافض للضم والمُطالب بإلغائه

عريقات: نُثمن مواقف الحكومة الفرنسية الرافض للضم والمُطالب بإلغائه

صور: هيئة القضاء العسكري تفتتح قاعات محاكم جديدة بغزة

صور: هيئة القضاء العسكري تفتتح قاعات محاكم جديدة بغزة

نابلس: المؤسسة الأمنية تُغلق محلات وتحجز مركبات وتضبط أشخاصاً خالفوا حالة الطوارئ

نابلس: المؤسسة الأمنية تُغلق محلات وتحجز مركبات وتضبط أشخاصاً خالفوا حالة الطوارئ

منوعات

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في &#34;أبي فوق الشجرة&#34;؟

مؤلم.. لماذا رفض عبدالحليم حافظ أن يظهر عاري الصدر في "أبي فوق الشجرة"؟

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

تعرض طفل سوري للتحرش والاغتصاب من ثلاثة لبنانيين يستفز المشاهير

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

شقيقة محمد رمضان تثير الجدل بحملها بعد شهر من زواجها

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

هل يُنجب سلمان خان طفلاً دون زواج؟

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

صور جديدة من شهر عسل غادة عبدالرازق على الشاطئ.. شاهد عفويتها

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

حفيدة عادل إمام على خطى جدها.. شاهد كيف قلدته

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هل ارتبط جورج وسوف بالفنانة غادة بشور؟

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

هذه الفنانة اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزواج بثلاثة أشهر.. نجمات تعرضن للخيانة

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

حمادة هلال: هذا مرض والدتي.. ومريض الكورونا مش عيب

عربي

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

الحكومة المصرية تُعلق على مسألة فرض ضرائب على الودائع المصرية

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه

مصر تفجر مفاجأة: إثيوبيا شيدت سداً آخر غير الذي كنا نتفاوض بشأنه