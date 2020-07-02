صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضي للحجر الأسود للكعبة

وأظهرت الصور، الملك سعود، وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وأخرى له وهو يضعه، وكان ذلك يوم الأربعاء الموافق الـ 22 من شهر شعبان عام 1375هـ، في حفل مهيب.وبين حساب الملك سعود، أن الملك الراحل قال عند وضع الإطار على الحجر: "بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء".