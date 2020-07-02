وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي: إن الحكومة "سمعت أصوات الثوار في مليونية 30 يونيو بوضوح ولن تخذلهم أبداً".



وأضاف البدوي في تغريدة على (تويتر):‏ "الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة، ونقول ‏لجميع الذين خرجوا وثابروا وملؤوا الساحات والطرق في يوم 30 يونيو الأغر في كافة أنحاء الوطن الحبيب وبالرغم من الظروف الصحية الحرجة لدينا لكم رسالة واحدة: سمعناكم بوضوح، وبإذن الله سوف لن نخذلكم"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).



وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وقوفه واستماعه لمطالب ثوار الثورة، مترحماً على "شهداء الثورة المجيدة".