وزير المالية السوداني للثوار: سمعناكم بوضوح ولن نخذلكم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي: إن الحكومة "سمعت أصوات الثوار في مليونية 30 يونيو بوضوح ولن تخذلهم أبداً".
وأضاف البدوي في تغريدة على (تويتر): "الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة، ونقول لجميع الذين خرجوا وثابروا وملؤوا الساحات والطرق في يوم 30 يونيو الأغر في كافة أنحاء الوطن الحبيب وبالرغم من الظروف الصحية الحرجة لدينا لكم رسالة واحدة: سمعناكم بوضوح، وبإذن الله سوف لن نخذلكم"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وقوفه واستماعه لمطالب ثوار الثورة، مترحماً على "شهداء الثورة المجيدة".
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي: إن الحكومة "سمعت أصوات الثوار في مليونية 30 يونيو بوضوح ولن تخذلهم أبداً".
وأضاف البدوي في تغريدة على (تويتر): "الرحمة والمغفرة لشهداء ثورتنا المجيدة، ونقول لجميع الذين خرجوا وثابروا وملؤوا الساحات والطرق في يوم 30 يونيو الأغر في كافة أنحاء الوطن الحبيب وبالرغم من الظروف الصحية الحرجة لدينا لكم رسالة واحدة: سمعناكم بوضوح، وبإذن الله سوف لن نخذلكم"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وقوفه واستماعه لمطالب ثوار الثورة، مترحماً على "شهداء الثورة المجيدة".
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