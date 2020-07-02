صحة غزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

رام الله - دنيا الوطنأكّدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، على عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع.وقالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: إنّه "تم إجراء 38 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقد بلغ إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبهة (12,683) عينة، منها (12,611) عينة سلبية و 72 عينة إيجابية.