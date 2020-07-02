"العمل" و"الأمم المتحدة الإنمائي" يوقعان اتفاقية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين داخل أراضي 48

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رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير العمل، نصري أبو جيش، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فلسطين، ايفون هيلي، والوفد المرافق لها، اتفاقية لدعم جهود الوزارة في حماية الحقوق المتعلقة بالعمال الفلسطينيين داخل أراضي 48، خلال فترة فيروس (كورونا).



وتهدف الاتفاقية، التي وقعت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إلى التعاقد مع محامين ومختصين؛ لمتابعة تحصيل حقوق العمال المالية، خاصة الذين فقدوا وظائفهم، أو تعطلوا بسبب الفيروس.



وقال الوزير أبو جيش، إن الاتفاقية، تأتي ضمن جهود الوزارة لمتابعة حقوق العمال، وإلغاء التمييز ضد العامل الفلسطيني ومساواته بالعامل الإسرائيلي، وصرف حقوقه وفقاً للقوانين السارية، خاصة الحقوق المتعلقة بالأجر خلال فترة الطوارئ الناجمة عن فيروس (كورونا).