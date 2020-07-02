وزير الهجرة السويدي يؤكد للأورومتوسطي تعزيز تدابير حماية طالبي اللجوء في أزمة (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رحب المرصد الأورومتوسطي حقوق الإنسان في تصريح له اليوم بالإجراءات التي اتخذتها السويد لضمان حصول الفئات الضعيفة مثل طالبي اللجوء، بمن في ذلك المتقدمون المرفوضنن، على الرعاية الصحية خلال أزمة تفشي جائحة كورونا.



قال الأورومتوسطي إنّه تلقى ردًا من وزير الهجرة والعدل السويدي السيد مورغان يوهانسون على رسالة كان الأورومتوسطي أرسلها إلى الحكومة السويدية، ونقل فيها مخاوفه بشأن زيادة تعرض طالبي اللجوء لخطر الإصابة بفيروس كورونا.



وبيّن الوزير "يوهانسون" في رسالته أن السويد تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الوصول إلى "الرعاية الصحية الطارئة" بالنسبة لطالبي اللجوء وغيرهم.

وأشار إلى قرار مجلس الهجرة السويدي الذي منح بشكل مؤقت طالبي اللجوء السابقين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، حق الإقامة والاحتفاظ بالدعم المالي حتى بعد انتهاء فترة العودة الطوعية.



وعبّر الأورومتوسطي عن تقديره للتدابير السويدية تجاه صحة وسلامة طالبي اللجوء في ظل جائحة فيروس كورونا، معربًا عن أمله في أن تتخذ السويد مزيدًا من الخطوات تجاه تحسين رفاهية طالبي اللجوء، بمن في ذلك المتقدمون المرفوضون. وتشمل هذه الخطوات السماح لهم مؤقتًا بالحق في التعليم والعمل، وإعادة تقييم طلباتهم بناء على المخاطر الجديدة التي يشكلها الفيروس على حياتهم في بلدانهم الأصلية.

