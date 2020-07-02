صور: المؤتمر الصحفي للرجوب والعاروري يتصدر عناوين المواقع الإخبارية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تصدر المؤتمر الصحفي المشترك، لعضو مركزية (فتح) اللواء جبريل الرجوب، وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) حول العمل المشترك؛ لمواجهة خطة الضم عناوين المواقع الإخبارية الإسرائيلية:
القناة 12 الإسرائيلية كتبت:
تصدر المؤتمر الصحفي المشترك، لعضو مركزية (فتح) اللواء جبريل الرجوب، وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) حول العمل المشترك؛ لمواجهة خطة الضم عناوين المواقع الإخبارية الإسرائيلية:
القناة 12 الإسرائيلية كتبت:
فتح وحماس: الضم إعلان حرب
يديعوت أحرنوت كتبت:
الرجوب والقيادي في حماس في إعلان مشترك ضد الضم، صراع مشترك، ولا عدو غير إسرائيل
هآرتس كتبت:
فتح وحماس في إعلان مشترك: الضم يقتل حل الدولتين.
صحيفة إسرائيل اليوم كتبت:
الرجوب والقيادي في حماس في إعلان: التعاون بيننا أثبت ذاته، وأيمن عودة شارك.
كان الإخبارية الإسرائيلية:
هل ستكون انتفاضة؟
الرجوب: الخيارات مفتوحة.
الفضائية 13 الإسرائيلية:
فتح وحماس في إعلان مشترك: أعلنوا موقف موحد ضد الضم
يديعوت أحرنوت كتبت:
الرجوب والقيادي في حماس في إعلان مشترك ضد الضم، صراع مشترك، ولا عدو غير إسرائيل
هآرتس كتبت:
فتح وحماس في إعلان مشترك: الضم يقتل حل الدولتين.
صحيفة إسرائيل اليوم كتبت:
الرجوب والقيادي في حماس في إعلان: التعاون بيننا أثبت ذاته، وأيمن عودة شارك.
كان الإخبارية الإسرائيلية:
هل ستكون انتفاضة؟
الرجوب: الخيارات مفتوحة.
الفضائية 13 الإسرائيلية:
فتح وحماس في إعلان مشترك: أعلنوا موقف موحد ضد الضم
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