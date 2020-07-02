صور: المؤتمر الصحفي للرجوب والعاروري يتصدر عناوين المواقع الإخبارية الإسرائيلية





يديعوت أحرنوت كتبت:



الرجوب والقيادي في حماس في إعلان مشترك ضد الضم، صراع مشترك، ولا عدو غير إسرائيل





هآرتس كتبت:

فتح وحماس في إعلان مشترك: الضم يقتل حل الدولتين. فتح وحماس في إعلان مشترك: الضم يقتل حل الدولتين.





صحيفة إسرائيل اليوم كتبت:

الرجوب والقيادي في حماس في إعلان: التعاون بيننا أثبت ذاته، وأيمن عودة شارك. الرجوب والقيادي في حماس في إعلان: التعاون بيننا أثبت ذاته، وأيمن عودة شارك.







كان الإخبارية الإسرائيلية:



هل ستكون انتفاضة؟



الرجوب: الخيارات مفتوحة.



الفضائية 13 الإسرائيلية:

فتح وحماس في إعلان مشترك: أعلنوا موقف موحد ضد الضم الرجوب: الخيارات مفتوحة.فتح وحماس في إعلان مشترك: أعلنوا موقف موحد ضد الضم







فتح وحماس: الضم إعلان حرب