عريقات: نُثمن مواقف الحكومة الفرنسية الرافض للضم والمُطالب بإلغائه

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مواقف الحكومة الفرنسية، تجاه الرفض المطلق للضم، ومطالبتها بإلغائه، إضافة إلى تصريحات وزير الخارجيه الفرنسي لودريان، الذي قال فيها: إنه إذا ما نفذت إسرائيل قرار الضم، فإن ذلك لن يمر دون عقوبات.



جاء ذلك، أثناء لقاء الدكتور عريقات مع القنصل الفرنسي العام رنيه تروكاز.



وأكد عريقات، أن مجرد الحديث عن الضم، يعني تدمير أي إمكانية لتحقيق السلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967, خاصة، وأن الهدف من الضم، هو إلغاء المرجعيات المتفق عليها لعمليه السلام والاتفاقات الموقعة والقانون الدولي، واستبدالها بالإملاءات، وفرض الحقائق على الأرض، عبر الاستيطان الأستعماري، ومصادرة الأراضي، والتطهير العرقي، والضم و(الأبرتهايد) وتدمير خيار الدولتين.



من جانبه، أكد القنصل تروكاز، رفض بلاده التام للضم، وطالب بوجوب إلغائه، وإطلاق عمليه سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي، والشرعية الدولية والاتفاقات والمرجعيات المحددة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي، وعلى رأسها قضيه اللاجئين، استناداً للقرار (194) والإفراج عن الأسرى.