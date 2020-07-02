نابلس: المؤسسة الأمنية تُغلق محلات وتحجز مركبات وتضبط أشخاصاً خالفوا حالة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية، اليوم، محلات تجارية، وألقت القبض على أصحابها، وحجزت مركبات لم يلتزم سائقوها بحالة الطوارئ في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة والمؤسسة الأمنية، ومنذ سريان قرار محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، بإغلاق المحافظة منذ منتصف ليلة أمس، نشرت حواجزها على مداخل المدينة والقرى المتواجد بها مراكز الشرطة بتعليمات من مدير شرطة المحافظة، العقيد سائد زهران، وسيرت دورياتها، وفعّلت لجان الطوارئ المساندة لمركز الشرطة في الريف؛ لمتابعة قرار المحافظ الهادف لمنع الحركة.



وأضافت، أن الشرطة، شددت من إجراءاتها الميدانية والإدارية بتنفيذ قرار الإغلاق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، موضحة أن الشرطة والمؤسسة الأمنية، ألقت القبض على 17 شخصاً، وحجزت 60 مركبة وأغلقت 13 محلاً تجارياً، وباشرت إجراءاتها القانونية بحق المخالفين أصولاً.



وكانت الشرطة، قد ناشدت المواطنين وحثتهم على الالتزام بقرارات المحافظ، الهادفة لمحاصرة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره، خصوصاً بعد الكشف عن العديد من الحالات المصابة بالمحافظة.