الشعبية: ندعم استعداد فتح وحماس للعمل مع الفصائل لمواجهة صفقة ترامب وخطة الضم

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رام الله - دنيا الوطن

رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، كايد الغول، اليوم الخميس، بالأجواء والنتائج التي تمخضت عن المؤتمر المشترك بين حركتي فتح وحماس، والبحث عن القواسم المشتركة، التي تمكننا من تحشيد طاقات شعبنا، رغم حالة الانقسام.



وقال الغول في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": هذه النتائج بإمكانها أن تفتح الطريق أمام جهد وطني، يُنهي الانقسام، وما صدر عن الطرفين يؤشّر إلى مسؤولية مطلوبة في هذه الفترة، تُغلّب التناقض الرئيس مع الاحتلال على التناقضات الداخلية.



وأشار إلى أن الجبهة الشعبيّة، سعت وما زالت من أجل تحشيد الطاقات، والجهد الفلسطيني في هذه الفترة، لمواجهة خطة الضم، كجزء من مواجهة الاحتلال ذاته، الذي هو عدوٌ في كل الأحوال



وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، على دعم حركته للأجواء الإيجابية، التي سادت في المؤتمر واستعداد الطرفين للعمل المشترك مع مختلف الفصائل من أجل مواجهة (صفقة ترامب) وخطة الضم، وتجنيد كافة إمكانات وطاقات شعبنا في هذه المواجهة.



وقال: هذا المؤتمر وعلى أهمية ما جاء فيه إلا أنّه لم يُنهِ قضايا الخلاف في الساحة الفلسطينيّة، والتي يجب أن نعمل بشكلٍ عاجل على حلّها، مضيفاً: "هذا الحل يكون من خلال استراتيجية وطنية موحّدة مُتفق عليها، تنطلق من أننا في مرحلة تحرّر وطني، نواجه فيها عدوًا، يستهدف كامل الأرض والحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة فتح كل الخيارات في مواجهة هذا العدو".



ودعا الغول إلى تجسيد قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بشأن العلاقة مع الاحتلال، وسحب الاعتراف به، والدعوة العاجلة إلى اجتماع قيادي مقرّر، يُعالج القضايا التنظيمية والسياسية في الساحة الفلسطينية، وصولاً إلى وحدة وطنية تعددية.



وأوضح، أن مواجهة الضم، يجب أن يتم النظر لها، باعتبارها جزءاً من معركة، من أجل تحقيق كامل حقوقنا الوطنية في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.



وختم: الجبهة الشعبيّة على سبيل المثال، ليست من القوى التي تدعم هذه المبادرة، بل على العكس من ذلك، ترى فيها جزءًا من عملية سياسية، أفضت بنا إلى الواقع الذي نحن عليه اليوم، وفتحت الطريق أمام بعض البلدان العربية من أجل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.