عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسًا تلمودية.



وذكرت مصادر محلية، أن 40 مستوطناً و40 طالباً، اقتحموا المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، ودخلوا من باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وتستمر عملية اقتحام الأقصى بشكل شبه يومي، بدعوات من جماعة "الهيكل" المزعوم، والجماعات الاستيطانية المتطرفة، وبدعم من سلطات الاحتلال، التي توفر الأمن والحماية لهم، وذلك بالتزامن مع منع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين والمواطنين المقدسيين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للمسجد.