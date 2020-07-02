"الضم خطأ فادح".. أولمرت: عدم إقامة دولة فلسطينية يشكل خطرًا على إسرائيل

رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود أولمرت

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، أيهود أولمرت، في مقابلة مع قناة (i24news) الإسرائيلية: إنه "لا يوجد بديل لحل الدولتين"، مضيفاً أن عدم إقامة دولة فلسطينية، يشكل خطرًا على إسرائيل، وعلى الفلسطينيين".



وأعرب أولمرت، عن رفضه مخطط الضم، الذي ينوي نتنياهو تنفيذه، قائلًا: إنه "خطأ فادح"، مشدداً على أن نتنياهو بوضع صعب، وهو ما حثه على الدفع نحو مخطط الضم.