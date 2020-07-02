مباحث غزة تكشف قضية تزوير عقود بيع أرض بقيمة خمسة ملايين دولار

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، قسم مباحث مركز شرطة التفاح والدرج، بمدينة غزة، قضية تزوير (عقود بيع أرض) يبلغ ثمنها خمسة ملايين دولار أمريكي.



وأوضحت مباحث التفاح والدرج، أنها تابعت القضية المذكورة بتكليف من النيابة العامة، حول خلاف بين عائلتين قائم في المحاكم منذ 13 عاماً على أرض في منطقة الرمال.



وقال النقيب محمد شمالي، رئيس قسم مباحث مركز شرطة التفاح والدرج: "فور تلقي تكليف النيابة، باشرت المباحث العمل على القضية، والبحث والتحري، وجمع الدلائل، والحصول على بعض التسجيلات الصوتية، التي لها علاقة بالقضية".



وأشار شمالي إلى أن المباحث حصلت على صور وتسجيلات تُدين المحامي (م. ن) وهو وكيل المشكو ضدهم، حيث تم عمل كمين له، وإلقاء القبض عليه متلبساً، وبحوزته مبلغ 15 ألف دولار، كرشوة من المشكو ضدهم.



وأضاف: "اعترف المذكور خلال التحقيق معه، أن العقود مزورة، وأنه صادق عليها عام 2017 وأقرَّ أنه قام بإبراز العقود أمام المحكمة مع علمه بأنها مزورة".



ولفت النقيب شمالي إلى أن المباحث، تابعت القضية مدة شهر كامل، حتى تم إنجازها، وإحالة ملفها والمتهم لمفتش تحقيق الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.