دولي

تعليق رحلة خطوط سيتشوان الجوية من القاهرة إلى تشنغدو الصينية

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية يوم الأربعاء تعليق رحلة تابعة لشركة خطوط سيتشوان الجوية من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة تشنغدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وذلك بعد ما جاءت نتيجة الفحوصات لستة ركاب كانوا على متن الرحلة يوم 27 يونيو إيجابية لفيروس كورونا الجديد.

ويعد تعليق الرحلة رقم 3U8392 التي تطير مرة واحدة كل أسبوع، اعتبارا من 6 يوليو، الثاني من نوعه بعد إطلاق "آلية المكافأة والتعليق" من قبل مصلحة الطيران المدني في الصين 4 يونيو.

وفي وقت سابق، تم تعليق رحلة شركة خطوط جنوب الصين الجوية من عاصمة بنغلاديش دكا إلى مدينة قوانغتشو الصينية لمدة أربعة أسابيع، اعتبارا من 22 يونيو، بعد ما جاءت نتيجة الفحوصات لـ17 راكبا كانوا على متن رحلة 11 يونيو إيجابية لفيروس كورونا الجديد.

وبموجب سياسة المصلحة، فإنه إذا كانت نتيجة الفحوصات لجميع المسافرين الوافدين عبر رحلة شركة طيران سلبية لفيروس كورونا الجديد لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، سيُسمح لشركة الطيران بزيادة عدد رحلاتها إلى رحلتين أسبوعيا.

وإذا وصل عدد الركاب الذين جاءت نتيجة الفحوصات لهم إيجابية إلى خمسة أشخاص، سيتم تعليق رحلة شركة الطيران لمدة أسبوع. وسيستمر التعليق لمدة أربعة أسابيع إذا وصل عدد الركاب الذين جاءت نتيجة الفحوصات لهم إيجابية إلى عشرة أشخاص.

وأضافت المصلحة أنه لا يُسمح لشركة خطوط سيتشوان الجوية بنقل الحصة الأصلية للرحلة رقم 3U8392 إلى مسارات أخرى.

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