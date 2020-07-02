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وزير خارجية الدنمارك: يجب إعطاء الفرصة للعودة للمفاوضات لتجنب التصعيد

وزير خارجية الدنمارك: يجب إعطاء الفرصة للعودة للمفاوضات لتجنب التصعيد
رام الله - دنيا الوطن
تلقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير خارجية مملكة الدنمارك، جيب كوفود، بهدف تأكيد موقف الدنمارك من الالتزام بالقانون الدولي، ورفضها للخطوات أحادية الجانب، خاصة التي تتعارض مع القانون الدولي، والتزام الدنمارك بالموقف الذي أعلنه مسؤول السياسات الخارجية والأمن الأوروبي،  جوزيب بوريل من القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعمها لحل الدولتين.

كما أكد الوزير الدنماركي على أهمية إعطاء الفرصة للعودة للمفاوضات؛ لتجنب التصعيد على الأرض وفي المنطقة، محذراً من مخاطر الضم وتبعاته، كما استفسر الوزير الدنماركي عن جهود القيادة الفلسطينية لإنهاء حالة الانقسام، وإتمام المصالحة، والاهتمام الكبير الذي توليه الدنمارك لضرورة عقد انتخابات ديمقراطية في فلسطين في أسرع ما يمكن، وإعادة التأكيد على الدعم المالي الذي تقدمه الدنمارك لفلسطين، خاصة في مناطق (ج)، وفي تعزيز المؤسسات الفلسطينية في عديد من المجالات، وكذلك في الاستمرار بدعم من (أونروا).

واتفق الوزيران، على استمرار التواصل بينهما لصالح تطوير العلاقات الثنائية الفلسطينية الدنماركية، في عديد من المجالات، حيث كان آخر اجتماع للوزيرين، خلال انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أوائل آذار/ مارس الماضي، وتحدثا بإسهاب عن مخاطر الضم، وعن دور الدنمارك، والاتحاد الأوروبي في منعه، وجاءت المكالمة الأخيرة، استكمالاً للنقاش الدائر بينهما.

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