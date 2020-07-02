شؤون فلسطينية

إدارة السجون تُخلي قسمين في سجن (عوفر) وتحولهما للحجر الصحي

إدارة السجون تُخلي قسمين في سجن (عوفر) وتحولهما للحجر الصحي
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت جميع الأسرى القابعين في قسمي رقم 17 و18 بسجن (عوفر)، إلى سجون أخرى، كسجون (النقب ونفحة وريمون)، والبالغ عددهم نحو 100 أسير.

وأوضحت الهيئة، بعيد زيارات محاميها الأخيرة للأسرى في (عوفر)، أن إدارة السجن، تسعى لتحويل كل من القسمين 17 و18 بالإضافة إلى قسم المعبار رقم 14 إلى أقسام للحجر الصحي، لمن يتبين إصابته من الأسرى بفيروس (كورونا).

ووفق إدعاء إدارة السجن، فإنها ستقوم بإدخال كل معتقل جديد إلى هذه الأقسام وبعد 10 أيام، ستقوم بإجراء فحص (كورونا) له، وإذا كانت النتيجة السلبية، سيتم نقله إلى الأقسام العادية.

وحذرت الهيئة، من أن خطر فيروس (كورونا) لا يزال قريباً جداً، ويهدد صحة وحياة الأسرى، في ظل الاستهتار الذى يمارسه الاحتلال، وعدم تطبيق إجراءات الوقاية والحماية بشكل حقيقي داخل المعتقلات، وبتزايد أعداد الإصابات بالمرض في إسرائيل ومن بينهم سجانون ومحققون.

وأوضحت، أن الخطر الحقيقي، يتهدد الأسرى الأضعف مناعةً كالأسرى المرضى، وكبار السن، والأسرى الجرحى، مطالبة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال؛ لتوفير كل سبل الوقاية والحماية للأسرى وحمايتهم والإفراج العاجل عن الأسرى المرضى والمسنين.

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