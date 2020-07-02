النقد تُصدر تعميماً بنسبة خصم القروض من رواتب موظفي السلطة لشهر أيار









رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطة النقد، اليوم، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض، حول نسبة الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لشهر 05/2020.وأوضحت سلطة النقد، أن تعليماتها، جاءت في ضوء عدم انتظام تحويلات الرواتب لموظفي القطاع العام لشهر 05/2020، وحرصاً من سلطة النقد على تنظيم عمليات تسديد أقساط القروض للموظفين الحاصلين على قروض من المصارف.وأكدت سلطة النقد على أن تعليماتها السابقة للمصارف رقم (4) ورقم (23) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط تشمل قسط شهر حزيران/ يونيو لمن يرغب من المقترضين، وأن تعليماتها السابقة لمؤسسات الاقراض رقم (5) ورقم (24) لسنة 2020 بشأن تأجيل الأقساط، تشمل قسط شهر حزيران/ يونيو لمن يرغب من المقترضين.ونصت التعليمات للمصارف ومؤسسات الإقراض على ما يلي:1- خصم ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، وذلك لسداد كافة الالتزامات الشهرية للتسهيلات/ التمويلات الممنوحة للمقترض والمقترضين بكفالته، وما يترتب عليها من فوائد- عوائد شهرية، وذلك للمقترضين الذين لم يقوموا بتأجيل قسط شهر 05/2020 خلال فترة الأزمة الصحية الراهنة.2- خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب، على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب اتفاقية القرض.3- عدم فرض فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.4- تستوفى عمولة تحويل الراتب (في المصارف) لمرة واحدة فقط، بغض النظر عن عدد دفعات تحويل الراتب الشهري.5- عدم التصريح عن نسبة الأقساط المستحقة غير المسددة الناتجة عن التأجيل في صرف الرواتب في بند الأقساط المستحقة غير المسددة لموظفي القطاع العام على نظام معلومات الإئتمان.6- التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقى موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية، التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.